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رياضة > “رينارد” يُفاضل بين هذا الثلاثي للدفع بأحدهم أمام “الصين”
23/03/2022   1:22 م

“رينارد” يُفاضل بين هذا الثلاثي للدفع بأحدهم أمام “الصين”

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أفادت مصادر بأن المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، إيرفي رينارد، لم يستقر بعد على اللاعب الذي سيدفع به بجوار عبدالإله العمري في مركز قلب الدفاع.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن رينارد مازال يُفاضل بين أحمد شراحيلي وحسان تمبكتي وعبدالله مادو لاختيار أحدهم للعب بجوار العمري.

ويختتم الأخضر اليوم (الأربعاء) استعداداته بحصة تدريبية عند السادسة والنصف مساءً على استاد الشارقة الرياضي على أن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الصيني يوم (الخميس) المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم.

“رينارد” يُفاضل بين هذا الثلاثي للدفع بأحدهم أمام “الصين”

رياضة
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