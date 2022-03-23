“بوغبا” يعلن سرقة ميداليته الخاصة بالفوز بكأس العالم 2018

كشف لاعب وسط منتخب فرنسا ولاعب نادي مانشستر يونايتد بول بوغبا، عن تعرض ميداليته الخاصة بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للسرقة، إلى جانب عدة أشياء أخرى.
وكان منزل بوغبا قد تعرض لعملية سطو الأسبوع الماضي، وذلك خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام أتليتيكو مدريد في أولد ترافورد بدوري أبطال أوروبا في 15 مارس الجاري.
وأوضح بوغبا وفقاً لصحيفة “لوفيجارو الفرنسية” أن من ضمن المسروقات مجوهرات خاصة بوالدته، إلى جانب ميدالية كأس العالم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن طفليه كانا بالمنزل برفقة المربية أثناء عملية السطو، لافتاً إلى أن المربية أغلقت باب الغرفة على نفسها والطفلين ومن ثم اتصلت بوالدة الطفلين والشرطة.
يذكر أن “بوغبا” البالغ من العمر 29 عاما كان قد أحرز كأس العالم 2018 مع فرنسا بعد الفوز على كرواتيا في النهائي في روسيا.