رسميًا.. فراس البريكان ينضم لـ”الأخضر”

أعلن المنتخب الوطني، اليوم (الثلاثاء)، التحاق مهاجمه فراس البريكان لمعسكر الأخضر في إمارة “الشارقة” بعد تماثله للشفاء من العارض الصحي الذي تعرض له، والذي على أثره لم يرافق بعثة المنتخب منذ بداية المعسكر.
وكان المنتخب الوطني قد أعلن عبر بيان رسمي في وقت سابق، أن اللاعب اشتكى من ارتفاع لدرجة حرارة الجسم وظهرت نتيجة فحص كوفيد_19 التي خضع لها سلبية، وعليه تم إبقاء اللاعب تحت المراقبة الطبية بالرياض بإشراف طبيب اللجنة الطبية باتحاد الكرة؛ لمتابعة الحالة والرفع بالتقارير اليومية لإدارة المنتخب.
ويستعد الأخضر في شهر مارس الجاري لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. وفق “أخبار 24”.
وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري، وستقام المواجهة على استاد الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.