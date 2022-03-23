بالأرقام.. الأخضر يبحث عن انتصار للمونديال والتفوق التاريخي على “التنين” الصيني

يستعد المنتخب الوطني السعودي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الصيني، يوم الخميس المقبل على استاد الشارقة، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويضمن الأخضر بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم بشكل رسمي حال تحقيق الفوز، دون النظر إلى نتيجة الجولة الأخيرة من التصفيات أمام أستراليا، كما سيتفوق في تاريخ مواجهات المنتخبين.
ويحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، فيما يحتل المنتخب الصيني المركز الخامس برصيد 5 نقاط.
والتقى المنتخب السعودي أمام نظيره الصيني في 17 مواجهة عبر تاريخ المنتخبين، حيث حقق كل منهما 7 انتصارات وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.
وحقق الأخضر الفوز على نظيره الصيني، بنتيجة (3-2) خلال آخر مواجهة جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله “الجوهرة المشعة” بجدة، في المرحلة الرابعة من التصفيات. وفق “أخبار 24”.
ويتفوق الأخضر على الصين، في عدد الأهداف المسجلة بفارق هدفين حيث سجل 25 هدفًا في شباك “التنين” مقابل 23 هدفاً لمنتخب الصين.
وشاركت الصين بكأس العالم مرة وحيدة في تاريخها وكانت في منافسات كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.
فيما وصل المنتخب السعودي لكأس العالم 5 مرات سابقة حيث شارك 4 مرات متتالية في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية 1994 وفرنسا 1998 واليابان وكوريا الجنوبية 2002 وألمانيا 2006، وغاب عن بطولتي 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل قبل العودة مجددًا والمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.