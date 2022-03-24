بالفيديو.. المنتشري: “الأخضر” قادر على اكتساح “الصين”

قال نجم المنتخب الوطني وفريق الاتحاد السابق، حمد المنتشري، إن الأخضر قادر على اكتساح نظيره الصيني.
وأضاف المنتشري خلال تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد يوم أمس (الأربعاء): “الأخضر قادر على اكتساح الصين والتأهل بشكل رسمي لكأس العالم 2022 دون أي حاجة لنتائج المباريات الأخرى”.
وأتم نجم الأخضر السابق تصريحاته بالتطرق إلى عودة دوري المدارس بقوله: “النسخة الحالية أفضل من النسختين الماضيتين لأنه يشمل البنين والبنات، وسينتج المواهب وسيغذي الأندية والمنتخبات بنين وبنات أيضًا، وذلك مع الاهتمام والدعم الكبير بالوقت الحالي وسنرى لاعبين جددًا في السنوات المقبلة من خلال المدارس مثلما كان يحدث بالسابق مع منتخب المملكة للمدارس”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الصيني، مساء اليوم (الخميس)؛ حيث يتصدر “الأخضر” ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن اليابان، و4 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثالث، بينما يتواجد المنتخب الصيني خامسًا بـ 5 نقاط.
حمد المنتشري: نقدر نكتسح المنتخب الصيني ونتأهل دون اي حاجة لنتائج المباريات الأخرى
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 23, 2022