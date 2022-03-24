تعرف على التشكيل المتوقع لـ “الأخضر” أمام “الصين”

يستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الصيني، عند السادسة مساء اليوم (الخميس)، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
ويدخل “الأخضر” المباراة متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن اليابان، و4 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثالث، بينما يتواجد المنتخب الصيني خامسًا بـ 5 نقاط. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، رينارد المباراة بالتشكيل التالي:
حارس المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، محمد البريك.
خط الوسط: محمد كنو، علي الحسن، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فهد المولد.
المهاجم: صالح الشهري.