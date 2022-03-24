طقس اليوم.. غبار وأتربة على مكة والمدينة والرياض وأمطار على مرتفعات عسير وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مدن ومناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض خاصةً الأجزاء الغربية منها.
وأشار إلى أن الرياح يتوقع أن تؤثر كذلك على أجزاء من مناطق الجوف في الحدود الشمالية والشرقية، كما يتوقع سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان ونجران.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.وفق “أخبار 24”.