بالفيديو.. “الصحة” تُحذر من إهمال الأسنان اللبنية لدى الأطفال بحجة أنها يمكن أن تسقط

حذرت وزارة الصحة، من إهمال العناية بالأسنان اللبنية لدى الأطفال بحجة أنها من الممكن أن تسقط؛ كون فقدان تلك الأسنان قد يتسبب في بعض المشكلات لهم.
وأوضحت الوزارة في فيديو توعوي، أن فقدان الطفل الأسنان اللبنية بسبب التسوسات قد يتسبب في انحراف الأسنان الدائمة وخروجها في مكان خاطئ.
ولفتت إلى أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى تكون بيئة بكتيرية حول هذه الأسنان الدائمة يتسبب في ضعفها.
يقولون: أنفك منك .. ولو كان أجدع
ونقول: سنك منك .. ولو كان لبني
العناية بأسنان طفلك .. تبدأ من بزوغ أول سن #صح_سنك
— عش بصحة 😁 (@LiveWellMOH) March 23, 2022
وفق “أخبار 24”.