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جديد المحليات > بالفيديو.. “الصحة” تُحذر من إهمال الأسنان اللبنية لدى الأطفال بحجة أنها يمكن أن تسقط
24/03/2022   7:13 ص

بالفيديو.. “الصحة” تُحذر من إهمال الأسنان اللبنية لدى الأطفال بحجة أنها يمكن أن تسقط

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حذرت وزارة الصحة، من إهمال العناية بالأسنان اللبنية لدى الأطفال بحجة أنها من الممكن أن تسقط؛ كون فقدان تلك الأسنان قد يتسبب في بعض المشكلات لهم.

وأوضحت الوزارة في فيديو توعوي، أن فقدان الطفل الأسنان اللبنية بسبب التسوسات قد يتسبب في انحراف الأسنان الدائمة وخروجها في مكان خاطئ.

ولفتت إلى أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى تكون بيئة بكتيرية حول هذه الأسنان الدائمة يتسبب في ضعفها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة” تُحذر من إهمال الأسنان اللبنية لدى الأطفال بحجة أنها يمكن أن تسقط

جديد المحليات
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