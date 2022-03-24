بالفيديو.. طالبة تُحقق نقلة كبيرة في مجال البرمجة خلال 3 سنوات فقط.. وهذه قصتها

نجحت طالبة في تحقيق نقلة كبيرة بمجال البرمجة خلال 3 سنوات فقط، حتى أصبحت إحدى المشاركات المؤثرات في مسابقة “مدرستي تبرمج”.
وبدأت الطالبة تولاي الحصيني، مسيرتها في مجال البرمجة من الصفر بمساعدة والدتها ومن ثم حققت نجاحات متتالية، حيث كانت الانطلاقة بالمشاركة في مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت.
ونقلت 3 أعوام من التعلم الطالبة “تولاي” إلى مكانة مميزة في عالم البرمجة بعد الحصول على دورات تدريبية، حيث تعمل حالياً على برنامج “سويفت” والذي يختص بالأكواد. وفق “أخبار 24”.
مزودة بالعزيمة والإصرار؛ تبدأ “تولاي الحصيني” في البرمجة من الصفر بمساعدة والدتها لتحقق نجاحات متتالية، وتصبح أحد المشاركين في مسابقة #مدرستي_تبرمج. @moe_gov_sa #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/DLBSvj1H52
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) March 23, 2022