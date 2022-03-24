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جديد المحليات > “الترفيه”: دخول بوليفارد رياض سيتي من 28 إلى 30 مارس بـ25 ريالاً
24/03/2022   7:11 ص

“الترفيه”: دخول بوليفارد رياض سيتي من 28 إلى 30 مارس بـ25 ريالاً

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن دخول منطقة بوليفارد رياض سيتي سيكون بـ25 ريالاً خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجاري.

ودعا الحساب الرسمي لموسم الرياض، الجميع إلى الحضور والاستفادة من تلك الأيام ودخول كل الفعاليات والاستمتاع بالأجواء فيها.وفق “أخبار 24”.

وتشهد فعاليات موسم الرياض خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجاري، مسابقة مخصصة لعازفي وعازفات العود على مستوى الوطن العربي.

“الترفيه”: دخول بوليفارد رياض سيتي من 28 إلى 30 مارس بـ25 ريالاً

جديد المحليات
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