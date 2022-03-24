"الصحة" توضح تأثير اللقاحات والاحترازات في تراجع وفيات كورونا

تحدثت وزارة الصحة عن التأثير الإيجابي الكبير للقاحات والاحترازات الصحية على التعامل مع جائحة فيروس كورونا في المملكة.
وأوضحت اليوم (الأربعاء) أن اللقاحات والاحترازات أدوات فعالة أسهمت في خفض معدلات المرض الشديد والوفاة.
وأشارت إلى أنه في الموجة الأولى لكورونا من أبريل 2022 إلى نهاية نوفمبر كان معدل الوفيات 267 لكل 100 ألف حالة، حيث تواجدت وقتها احترازات فقط.
وأضافت أن الوفيات أصبحت 99 لكل 100 ألف حالة من مارس – أغسطس 2021، وهي فترة الموجة الثانية التي تضمنت احترازات وتحصينا بجرعة واحدة فقط. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن الوفيات تراجعت إلى حالة واحدة لكل 100 ألف في الموجة الثالثة من ديسمبر 2021 حتى نهاية فبراير الماضي، وذلك بفضل التوسع في التحصين بجرعتين والجرعة التنشيطية مع استمرار الاحترازات.