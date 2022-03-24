أطلق رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية الأمير متعب بن فهد بن فرحان، اليوم (الأربعاء)، 92 كائنًا فطريًا مهددة بالانقراض.
وتمثلت الكائنات التي أطلقت في المحمية في ظباء الريم والمها العربي (الوضيحي) وطيور الحبارى والقطا، وذلك لحمايتها من الانقراض.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد قربان، أن الإطلاق يعد الثاني هذا الموسم، وتم وفق رصد وتقييم للتنوع الأحيائي في المواقع المستهدفة.
وأضاف أن إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض يستعيدان التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية ويعززان التوازن البيئي ويرسخان مفهوم الاستدامة البيئية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المركز يمتلك مراكز متخصصة في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية.
وكشف أن المركز يستهدف إطلاق أكثر من ألف كائن فطري في الموسم الحالي بمختلف المحميات والمتنزهات الوطنية، بعد أن تمكن من إطلاق 785 كائنًا في الموسم الماضي.