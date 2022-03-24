“10 مايو 2022”.. تغريدة غامضة لعدد من الجهات الحكومية مصحوبة بأسئلة مختلفة

نشر عدد من الوزارات وإمارات المناطق تغريدة غامضة حملت أسئلة مختلفة، بالإضافة إلى تاريخ 10 مايو 2022.
وكانت بداية التغريدة عند وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ثم نشرت أمانة منطقة جازان التغريدة نفسها، والتي حملت سؤالًا بشأن عدد المخططات السكنية الجديدة التي تحتاجها المملكة، بالإضافة إلى تاريخ 10 مايو 2022.
كما نشرت أمانة منطقة تبوك التغريدة نفسها، ولكن بسؤال آخر يتعلق بعدد الناطقين بغير اللغة العربية في المملكة، كما نشرت إمارة منطقة الحدود الشمالية التغريدة بسؤال عن عدد الجنسيات في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتتزامن التغريدة مع انتشار كبير لحملة ظهرت في الطرقات تحمل التاريخ نفسه المذكور في تغريدة الجهات الحكومية.