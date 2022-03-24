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جديد المحليات > بالفيديو.. “الأرصاد” يفسر عودة الموجة الباردة لأجواء المملكة
24/03/2022   7:11 ص

بالفيديو.. “الأرصاد” يفسر عودة الموجة الباردة لأجواء المملكة

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فسّر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عودة الموجة الباردة لبعض مناطق المملكة خلال الساعات الماضية.

وأوضح، خلال مداخلة في قناة “الإخبارية”، أنه دومًا ما تكثر التقلبات الجوية في فترة الربيع الأولى، وذلك بسبب نشاط الرياح الشمالية التي تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أنه من المتوقع أن كلًا من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، متوقعًا أن تصل درجات الحرارة إلى الصفر في هذه المناطق خلال اليومين المقبلين. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الأرصاد” يفسر عودة الموجة الباردة لأجواء المملكة

جديد المحليات
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