وزير البيئة والزراعة يشهد توقيع عقد إنشاء محطة ينبع لمناولة الحبوب

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة سالك المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم (الأربعاء)، عقد إنشاء محطة ينبع لمناولة الحبوب التابعة لشركة الحبوب الوطنية المزمع إقامتها في ميناء ينبع التجاري بطاقة استيعابية تصل إلى 156 ألف طن في المرحلة الأولى.
ويتضمن العقد إنشاء 12 صومعة بسعة إجمالية 96 ألف طن، ومخزن مسطح بقدرة استيعابية تقدر بـ 60 ألف طن، وتنفيذ سير ناقل بطول 650 مترا وجهاز تفريغ مباشر من السفن بطاقة 800 طن في الساعة، على أن تكون المحطة وفق أحدث المواصفات التقنية.
كما يتضمن العقد إنشاء منطقة خاصة لتحميل الشاحنات والتغليف، ومبنى إداري ومختبر لمراقبة الجودة ونظام أمني ومبانٍ خدمية، فيما ستقوم شركة الحبوب الوطنية عبر هذه المحطة بمناولة وتخزين وتوزيع ما يقارب 3 ملايين طن من الحبوب، منها الشعير والذرة وحبوب الصويا.
وأوضح الوزير الفضلي أن المشروع يهدف إلى تعزيز سرعة وصول الحبوب الرئيسية للمملكة عبر المحطة الجديدة التي تعد أول مركز إقليمي للحبوب في ميناء ينبع التجاري. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن “سالك” تعول على الموقع الجغرافي والبنية التحتية للموانئ لتعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة بربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية، وإسهامها بعملية استيراد ونقل وتوزيع الحبوب، مع تعزيز سلاسل الإمداد في المملكة والدعم اللوجستي لجميع المستوردين من القطاعين العام والخاص.