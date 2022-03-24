أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم (الأربعاء) دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك، خلال الحفل الذي أقيم بمقر الهيئة بالرياض، بمشاركة فنانين ووسائل إعلام.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي إن الدورة الرمضانية للبرامج ستكون على أربعة مسارات؛ الروحاني، والإنساني، والترفيهي، والمسابقات الرمضانية.
وأضاف الحارثي أن الهيئة تعمل على إرضاء جميع الأذواق بضم نخبة من النجوم الذين سيُثرون الشاشة بأعمالهم ومنها الكوميدي، إضافة إلى حضور لافت للدراما المحلية، والبرامج الترفيهية والحوارية والإنسانية.
كما شهدت الدورة الإعلان عن برنامج إنسان الذي سيقدمه الفنان فايز المالكي، الذي قال في كلمته إنه سعيد بعودته للتلفزيون السعودي، وإن برنامج “إنسان” الذي سيقدمه هو بالتعاون مع مركز الملك سلمان الذي يعمل في دول كثيرة لمساعدة المحتاجين، في 80 دولة.
وقال مقدم البرامج هشام الهويش في تصريح لـ “أخبار 24” إن برنامجه هذا العام مختلف، وتم تطويره، حيث سيكون هناك متسابقان وليس واحد فقط ومعه مساعد، كما في السابق، مؤكدا أن البرامج هذا العام رائعة.