رسميًا.. الشباب يتعاقد مع سوموديكا خلفًا لشاموسكا

أعلن نادي الشباب توقيع مجلس إدارته بصورة رسمية مع المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.
وأشار نادي الشباب، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الأربعاء)، إلى أن سوموديكا سيصل إلى الرياض مساء يوم غد (الخميس)، على أن يُباشر مهامه في الإشراف على الفريق بدءًا من تدريب يوم (الجمعة) المقبل.
وأعلن مجلس إدارة نادي الشباب، في وقت سابق من اليوم، إنهاء إجراءات تعاقده مع المدير الفني البرازيلي لفريقه، بريكليس شاموسكا. وفق “أخبار 24”.
وكانت إدارة نادي الشباب قد أعلنت في شهر مايو 2021، بصورة رسمية التوقيع مع المدرب البرازيلي شاموسكا لمدة موسمين.