مدير برنامج “الابتعاث” يُعلق على احتراف 17 لاعبًا في أوروبا

قال مدير برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، هشام طاشكندي، إن احتراف 17 لاعبًا بأندية أوروبية خطوة جاءت بدعم من القيادة الرشيدة وتوجيهات وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجهود زملائه في البرنامج.
وأشاد طاشكندي، خلال تصريحات صحفية له، اليوم (الخميس)، بالتعاون الذي يجده من قِبل إدارات الأندية السعودية في تسهيل عملية انتقال اللاعبين وتوقيعهم مع الأندية الأوروبية التي انضموا لها.
وأضاف مدير برنامج الابتعاث: “نحن في البرنامج مستمرون في اختيار المواهب السعودية وضمها للبرنامج في مدينة سالو الإسبانية وتطويرهم ضمن الخطة الموضوعة من تدريبات ومباريات ضد أعرق الأندية الأوروبية من خلال بطولة كأس الأبطال الدولية بالإضافة إلى برامج تعلم اللغة وتطوير الذات حتى يصبحوا جاهزين للاحتراف مما يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية”. وفق “أخبار 24”.