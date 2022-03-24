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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. استمرار انخفاض الحالات الحرجة.. وارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة وحالات التعافي
24/03/2022   1:40 م

مستجدات “كورونا”.. استمرار انخفاض الحالات الحرجة.. وارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة وحالات التعافي

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أظهر منحنى الإصابات بفيروس “كورونا” في المملكة، ارتفاعاً طفيفاً مسجلاً 115 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها 5 حالات عن يوم أمس.

وأوضحت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 15 حالة جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 146 حالة.

وارتفع عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس حيث تم تسجيل 145 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 732741 حالة من أصل 750080 إصابة بالفيروس. وفق “أخبار 24”.

وأبان التقرير أن حالات الوفاة في مستويات مستقرة منذ نهاية ديسمبر من العام الماضي، حيث تم تسجيل وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9034 حالة وفاة.

حالات كورونا

مستجدات “كورونا”.. استمرار انخفاض الحالات الحرجة.. وارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة وحالات التعافي

جديد المحليات
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