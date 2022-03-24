أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية تقديم اعتراض لاستحقاق المعاش من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور.
وذكرت أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية أتاحت خدمة تقديم اعتراض في حال كان الشخص غير مؤهل لاستحقاق المعاش.
وأضافت أن خطوات تقديم الاعتراض المتعلق باستحقاق المعاش تبدأ بتسجيل الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم التوجه إلى خيار “برامج الدعم الخاصة”، والموجود بالصفحة الرئيسية. وفق “أخبار 24”.—
ونوهت بأن الخطوات التالية تتمثل في الضغط على خيار الأهلية والاستحقاق، والتي من خلالها يتم استعراض تفاصيل عدم الأهلية، وبعد معرفة السبب يمكن للفرد تقديم اعتراض مع إرفاق المستندات المطلوبة والداعمة للاعتراض، وحينها يتم النظر في الاعتراض.
آلية تقديم اعتراض لاستحقاق المعاش من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور: pic.twitter.com/gfg9A5Q0tk
— العناية بالعملاء (@HRSD_Care) March 24, 2022