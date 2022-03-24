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جديد المحليات > “الإحصاء”: ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 49.6% وغير البترولية بـ27.5% خلال يناير
24/03/2022   1:41 م

“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 49.6% وغير البترولية بـ27.5% خلال يناير

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة في شهر يناير الماضي، بنسبة 49.6%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، إذ بلغت 107.6 مليار ريال، مقابل 71.7 مليار ريال العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة الصادرات البترولية بمقدار 30.5 مليار ريال، وبنسبة 57.5% ، وقد مثلت نسبة 77.6% من إجمالي الصادرات الكلي في يناير الماضي، مقابل 73.7% خلال يناير 2021.

وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات غير البترولية في يناير بنسبة 27.5% وبقيمة 24.1 مليار ريال، مقابل 18.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021م.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات بنسبة 46.5%، مقابل 39.4% في يناير 2021، كنتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 27.5%، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 8.1%.

وأوضحت بيانات الهيئة أن الصين اعتلت قائمة الدول التي تتلقى الصادرات السعودية، بقيمة 17.3 مليار ريال، تليها الهند بـ 11.9 مليار ريال وكوريا الجنوبية بـ 11.1 مليار ريال، ثم جاءت على التوالي، اليابان والإمارات وأمريكا وتايوان وسنغافورة ومصر والبحرين.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 49.6% وغير البترولية بـ27.5% خلال يناير

جديد المحليات
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