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جديد المحليات > “الصندوق العقاري” يودع أكثر من 839 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مارس الحالي
24/03/2022   1:42 م

“الصندوق العقاري” يودع أكثر من 839 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مارس الحالي

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أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الخميس)، إيداعه أكثر من 839 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” لشهر مارس الحالي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس 839 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر مارس الحالي نحو 36 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.

وأكد حرص الصندوق على استمرارية الدعم السكني من خلال الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج القرض العقاري المدعُوم والبرامج الأخرى الداعمة لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن.

“الصندوق العقاري” يودع أكثر من 839 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مارس الحالي

جديد المحليات
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