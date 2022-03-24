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جديد المحليات > “البلدية والإسكان” لملاك الأراضي الفضاء: سارعوا في إصدار ترخيص التسوير قبل يوليو
24/03/2022   1:41 م

“البلدية والإسكان” لملاك الأراضي الفضاء: سارعوا في إصدار ترخيص التسوير قبل يوليو

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دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار ترخيص التسوير عبر منصة “بلدي”، وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك مطلع يوليو المقبل.

وتستهدف الوزارة من التسوير توحيد مظهر الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.

يذكر أن الوزارة أطلقت مؤخرا دليل التسوير الذي تضمن عددًا من اشتراطات ونماذج تسوير الأراضي الفضاء وشملت المرحلة الأولى من تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء عددًا من الأراضي في مدينة الرياض، وحاضرة الدمام والخبر، ومنطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

“البلدية والإسكان” لملاك الأراضي الفضاء: سارعوا في إصدار ترخيص التسوير قبل يوليو

جديد المحليات
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