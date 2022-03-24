حققت المدينة المنورة، شهادة التبني المبكّر لمعيار الأيزو في مؤشرات المدن الذكية، لتصبح ضمن المدن العالمية العشر الأولى في التبني المبكّر لمعيار الأيزو في مؤشرات المدن الذكية، والأولى عربيًا وآسيويًا في هذا المجال.
وجاء التتويج من قبل من المجلس العالمي لبيانات المُدن، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، عبر – تقنية الاتصال المرئي، وبحضور رئيس المجلس العالمي لبيانات المدن باتريشيا مكارني.
وكانت المدينة المنورة قد حصلت مؤخرًا على شهادة الأيزو في قياس مؤشرات التنمية المُستدامة وتحسين جودة الحياة بالتعاون مع المنظمة الدولية لمعايير (ISO).
وتسهم معايير الأيزو في مؤشرات المدن الذكية، في تحسين جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة، من خلال قياس مستوى التقدم في مؤشرات المدن الذكية بالمقارنة مع المدن العالمية، والعمل على تحسين نتائج الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وفق “أخبار 24”.
وتدعم معايير الأيزو خطط تطوير البنية التحتية وتسهيل خدمات النمو والابتكار وتعزيز برامج التخطيط التنموي على مستوى المنطقة، ودعم التوجه العام في بناء اقتصاد رقمي مبتكر جاهز للتعامل مع تحديات المستقبل.