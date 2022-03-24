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جديد المحليات > “وزير البيئة”: نعمل على إنشاء أكبر منظومة للاستفادة من رجيع عمليات تحلية المياه في استخراج المعادن
24/03/2022   1:41 م

“وزير البيئة”: نعمل على إنشاء أكبر منظومة للاستفادة من رجيع عمليات تحلية المياه في استخراج المعادن

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قال وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، إن المؤسسة تعتزم إنشاء أكبر منظومة صفر رجيع ملحي بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن من كلوريد الصوديوم مما يسهم في دعم الصناعات التحويلية.

وأكد أنه جارٍ العمل حاليًا على تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع بالاستثمار في عدة مشاريع لإنتاج معدن المغنيسيوم الذي يعتبر مفيدًا لصحة الإنسان عند إضافته إلى المياه المحلاة.

ولفت إلى أن معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية يبذل جهوده لتطوير نمذجة عمليات تقنية الصفر رجيع ملحي، وهي عملية فريدة من نوعها تعتمد على الأغشية لاستخراج المعادن بطريقة اقتصادية من مياه رجيع عمليات تحلية المياه. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن هذه التقنية ستسهم في خفض التكاليف، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، حيث وصلت الأسعار العالمية لبعض هذه المعادن ما يقارب 7500 دولار للطن.

“وزير البيئة”: نعمل على إنشاء أكبر منظومة للاستفادة من رجيع عمليات تحلية المياه في استخراج المعادن

جديد المحليات
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