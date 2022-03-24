في مقابلة سابقة.. ولي العهد يشيد بوزير الرياضة ويكشف سر نجاحه (فيديو)

أثنى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على مجهودات وعمل وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وما يقدمه من جهد ملحوظ.
وأعاد حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نشر مقطع فيديو تحدث من خلاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الدور الكبير لوزير الرياضة.
وأجاب سمو ولي العهد عن سؤال كيف تختار عملك، قائلًا: “بالتأكيد الكفاءة والقدرة أساسيتان، ولكن الأهم هو الشغف عند المسؤول، وحينما يتعين المسؤول في موقعه تكون مسؤوليته قضيته الشخصية”.
وأضاف ولي العهد: “أضرب مثالاً في الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، صحيح تهمه الرياضة وهو كفء لهذا المنصب، ولكن قضية الرياضة هي قضيته الشخصية”.وفق “أخبار 24”.
وكلل المنتخب الوطني السعودي مجهودات القيادة الرشيدة، اليوم بضمان التأهل لنهائيات كاس العالم 2022 بقطر.
🎬 نشهد إنّك أصيل.. وطيّب الفالي 🇸🇦#صقورنا_إلى_كأس_العالم pic.twitter.com/Nig72Trep2
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 24, 2022