بالفيديو والصور.. “الأخضر” يكتفي بالتعادل أمام “الصين” في ليلة ضمان تأهله لكأس العالم 2022

تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الخميس) بنظيره الصيني ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتقدم المنتخب الوطني بهدف سجله اللاعب صالح الشهري في الدقيقة (45+1) قبل أن يتعادل المنتخب الصيني من ركلة جزاء في الدقيقة (82) سددها لاعبه زو تشينجي.
ورفع الأخضر رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثاني بفارق نقطة عن نظيره الياباني المتصدر قبل جولة من نهاية التصفيات ليضمنا التأهل للمونديال، فيما رفع المنتخب الصيني رصيده إلى النقطة 6 في المركز الخامس.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
وفي الدقيقة (15) سدد هتان باهبري تصويبة قوية في اتجاه مرمى الصين، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.
وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء خلال اللقاء، حيث جاءت من نصيب لاعب منتخب الصين هاو جونمن في الدقيقة (24).
وقرر حكم المباراة عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة منتخبنا الوطني بعد العودة لتقنية الـVAR.
وأرسل محمد البريك كرة عرضية داخل منطقة جزاء الصين في الدقيقة (34)، لكن الدفاع أبعدها قبل الوصول للمهاجم صالح الشهري.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب منتخب الصين تشو تشينجي في الدقيقة (39)، بعد تدخله بعنف ضد اللاعب صالح الشهري.
وكاد أن يسجل ياسر الشهراني هدفا في الدقيقة (44) بعد كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء من سلمان الفرج، لكن الشهري حولها بشكل خاطئ برأسه لخارج المرمى.
وترجم المنتخب الوطني سيطرته لهدف أول في الدقيقة (45+1 ) عن طريق اللاعب صالح الشهري.
وأرسل لاعب المنتخب ياسر الشهراني كرة عرضية في الدقيقة (57) أبعدها دفاع الصين لركنية.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (60) بطاقة صفراء ضد لاعب الأخضر عبدالإله العمري.
وسدد لاعب المنتخب سالم الدوسري كرة في الدقيقة (64) تصدى لها حارس مرمى الصين لتخرج ركنية.
وأجرى المدير الفني للمنتخب الوطني، إيرفي رينارد في الدقيقة (74)، تبديلاً بالدفع باللاعب خالد الغنام بدلاً من فهد المولد.وفق “أخبار 24”.
وسجل المنتخب الصيني هدف التعادل في الدقيقة (82) من ركلة جزاء سددها اللاعب زو تشينجي بمرمى محمد العويس.
يذكر أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضمن التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه، ممثلًا لقارة آسيا، وذلك بعدما فاز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي.
واستفاد المنتخب الوطني من فوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.
شاهد.. الهدف الأول لـ #الأخضر في شباك #الصين عن طريق #الشهريpic.twitter.com/0DDGRNM90p
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) March 24, 2022
د82′ هدف التعادل لمنتخب #الصين عن طريق زهو تشينجي
السعودية 1 × 1 الصين#السعودية_الصين#قنوات_SSC pic.twitter.com/O70tUq6vvT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2022
الدقيقة 82 هدف التعادل لـ”#الصين“pic.twitter.com/r5vhV3BUtZ
(#الصين 1 – 1 #السعودية)#السعودية_الصين #الصين_السعودية#تصفيات_كأس_العالم_2022
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) March 24, 2022