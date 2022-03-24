رسميًا.. صالح الشهري رجل مباراة “الأخضر” و”الصين”

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعب المنتخب الوطني صالح الشهري رجلاً لمباراة الأخضر ونظيره الصيني.
وتعادل المنتخب الوطني بهدف سجله الشهري أمام نظيره الصيني، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.
وضمن المنتخب الوطني التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه، ممثلًا لقارة آسيا، وذلك بعدما فاز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي. وفق “أخبار 24”.
رحبو معنا … بــ “رجـل المـبـاراة” صالح الشهري الذي وقع عليه اختيار الاتحاد الآسيـوي 👏😍 . pic.twitter.com/yJ8AmiUJZ4
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 24, 2022