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رياضة > رسميًا.. صالح الشهري رجل مباراة “الأخضر” و”الصين”
25/03/2022   2:15 ص

رسميًا.. صالح الشهري رجل مباراة “الأخضر” و”الصين”

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعب المنتخب الوطني صالح الشهري رجلاً لمباراة الأخضر ونظيره الصيني.

وتعادل المنتخب الوطني بهدف سجله الشهري أمام نظيره الصيني، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وضمن المنتخب الوطني التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه، ممثلًا لقارة آسيا، وذلك بعدما فاز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي. وفق “أخبار 24”.

واستفاد المنتخب الوطني من فوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

رسميًا.. صالح الشهري رجل مباراة “الأخضر” و”الصين”

رياضة
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