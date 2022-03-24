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جديد المحليات > “الترفيه”: دخول بوليفارد رياض سيتي اليوم مجاناً بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم
25/03/2022   2:12 ص

“الترفيه”: دخول بوليفارد رياض سيتي اليوم مجاناً بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إتاحة الدخول إلى منطقة بوليفارد رياض سيتي اليوم (الجمعة) مجاناً، وذلك بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم قطر 2022.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي، وتعادل “الأخضر” مع نظيره الصيني بهدف لكل منهما.

وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخراً، أن دخول منطقة بوليفارد رياض سيتي سيكون بـ25 ريالاً خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجاري. وفق “أخبار 24”.

“الترفيه”: دخول بوليفارد رياض سيتي اليوم مجاناً بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم

جديد المحليات
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