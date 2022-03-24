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جديد المناطق > “مرور العاصمة المقدسة” يعلن عن تغييرات في حركة السير لاستكمال العمل في الدائري الثالث
25/03/2022   2:11 ص

“مرور العاصمة المقدسة” يعلن عن تغييرات في حركة السير لاستكمال العمل في الدائري الثالث

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أعلنت الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة أنه بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سيتم استكمال أعمال تنفيذ مشروع الدائري الثالث من تقاطع المدينة المنورة مع الطريق الدائري الثالث.

وأوضحت أن هناك تعديلات على حركة السير، حيث سيتم إغلاق اتجاه الحركة للقادمين من شارع الشهداء باتجاه أنفاق التنعيم، على أن يكون الاتجاه البديل تكملة الحركة باتجاه طريق المدينة المنورة والالتفاف من أسفل جسر الندوة “البحيرات”.

وأشارت إلى أن الإغلاق سيكون من السبت 26 مارس وحتى 8 أبريل، وأهابت بالجميع استخدام الطرق البديلة واتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.

"مرور العاصمة المقدسة" يعلن عن تغييرات في حركة السير لاستكمال العمل في الدائري الثالث

وفق “أخبار 24”.

“مرور العاصمة المقدسة” يعلن عن تغييرات في حركة السير لاستكمال العمل في الدائري الثالث

جديد المناطق
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