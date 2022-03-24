“تطوير المدينة المنورة” تكمل تشغيل المسارات الرئيسة تجريبياً لمنظومة حافلات المدينة

أكملت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تشغيل المسارات الرئيسة تجريبياً لمنظومة حافلات المدينة، والتي يجري تشغيلها من قبل إحدى شركات النقل المتخصصة، وذلك في إطار تعزيز خدمات النقل العام لخدمة سكان وزوار المدينة.
وكانت الخدمة التجريبية قد انطلقت في أولى مساراتها مطلع مارس الجاري عقب توقيع العقود التشغيلية لمنظومة حافلات المدينة برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، فيما توالت العمليات التشغيلية تباعاً لجميع المسارات.
وتتضمن الخدمة الجديدة تشغيل 4 مسارات رئيسة تتضمن 106 محطات توقف رئيسة وفرعية يتم تشغيلها عبر أسطول من الحافلات بمجموع 27 حافلة خلال المرحلة الحالية.
وتهدف الهيئة من خلال خدمة حافلات المدينة إلى تشغيل المنظومة المتكاملة للنقل بشبكة الأسطول الذي يربط المحاور الأربعة بين شمال المدينة وجنوبها وكذلك شرقها بغربها مروراً بالمسجد النبوي الشريف، إضافةً إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسة وداخل نطاق المنطقة المركزية.
وحدد التشغيل التجريبي للخدمة ساعات العمل، ليكون ابتداءً من الساعة الـ6 صباحاً وحتى الـ10 مساءً في جميع المسارات على مدار أيام الأسبوع، في حين يتواصل تقديم الخدمة على مدار الـ24 ساعة في المسار التشغيلي الأول لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لخدمة الراغبين في الانتقال من وإلى المسجد النبوي والمنطقة المركزية.
وحددت الخطة التشغيلية برنامجاً زمنياً لا يتجاوز 15 دقيقة لقطار الحافلات على المحطات الرئيسة، فيما تعكف الهيئة على وضع اللمسات النهائية للخطة التشغيلية خلال شهر رمضان؛ بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي لخدمة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي، ليصل مجموع أسطول النقل إلى 40 حافلة، وذلك عبر شبكة المسارات المتعددة التي من المقرر أن تغطي معظم الأحياء السكنية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن منظومة حافلات المدينة تأتي امتداداً لمنظومة خدمات النقل الترددي التي انطلقت بالمدينة المنورة في العام 1433هـ من خلال 4 محطات رئيسة خُصصت لنقل المستفيدين ترددياً من وإلى المسجد النبوي الشريف، وشهد البرنامج خلال السنوات الماضية نجاحات متلاحقة بعد رفع مستوى خدمات النقل تصاعدياً وزيادة المحطات لتصل إلى 10 محطات رئيسة موزعة لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة.