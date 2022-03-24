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جديد المحليات > تشمل الرعاية المنزلية والأسنان..”الصحة” تقدم الخدمة العلاجية لمستفيدي “صندوق الشهداء والمصابين” بالمستشفيات العسكرية والحكوية
25/03/2022   2:11 ص

تشمل الرعاية المنزلية والأسنان..”الصحة” تقدم الخدمة العلاجية لمستفيدي “صندوق الشهداء والمصابين” بالمستشفيات العسكرية والحكوية

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وقّعت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بهدف تقديم الخدمة العلاجية لمستفيدي الصندوق في المستشفيات العسكرية والحكومية.

وتشمل الخدمة، الرعاية المنزلية، وعلاجا شاملا للأسنان، وتقييم الحالة خلال زيارة الطبيب في المراكز الصحية والتسجيل ضمن نموذج طبيب لكل أسرة الذي يتيح متابعة مستمرة وعن قرب للأفراد والأسر في المركز ومن خلال العيادات الافتراضية.

وشهد التوقيع مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد الحارثي، ومستشار وزير الصحة الدكتور محمد القاسم. وفق “أخبار 24”.

تشمل الرعاية المنزلية والأسنان..”الصحة” تقدم الخدمة العلاجية لمستفيدي “صندوق الشهداء والمصابين” بالمستشفيات العسكرية والحكوية

جديد المحليات
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