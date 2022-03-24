نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > مجلس جمهور المنتخب السعودي يعلن عن مسيرة خاصة للأبطال
25/03/2022   2:15 ص

مجلس جمهور المنتخب السعودي يعلن عن مسيرة خاصة للأبطال

+ = -
443

أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي، عن تنظيم مسيرة خاصة للاعبي الأخضر، احتفالًا بالتأهل لنهائيات كاس العالم 2022.

وكشف حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مواعيد المسيرة التي تبدأ من مطار جدة وصولًا إلى الواجهة البحرية ومدتها 45 دقيقة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني السعودي قد غادرت الإمارات، واتجهت نحو مدينة جدة عقب الفراغ من مواجهة الصين والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن تصفيات كأس العالم.وفق “أخبار 24”.

مجلس جمهور المنتخب السعودي يعلن عن مسيرة خاصة للأبطال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204118.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.