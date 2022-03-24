مجلس جمهور المنتخب السعودي يعلن عن مسيرة خاصة للأبطال

أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي، عن تنظيم مسيرة خاصة للاعبي الأخضر، احتفالًا بالتأهل لنهائيات كاس العالم 2022.
وكشف حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مواعيد المسيرة التي تبدأ من مطار جدة وصولًا إلى الواجهة البحرية ومدتها 45 دقيقة.
وكانت بعثة المنتخب الوطني السعودي قد غادرت الإمارات، واتجهت نحو مدينة جدة عقب الفراغ من مواجهة الصين والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن تصفيات كأس العالم.وفق “أخبار 24”.
أجمل احتفال.. بموكب الأبطال 😍🇸🇦
استقبلوا صقوركم الليلة 🦅
من المطار إلى الواجهة البحرية 🌊#الصقور_إلى_كأس_العالم pic.twitter.com/iOCAWFWxD3
— مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) March 24, 2022