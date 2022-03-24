شرفتم ناديكم.. النصر يهنئ نجومه بالتأهل لكأس العالم

حرص نادي النصر على تقديم التهنئة للاعبيه المتواجدين، ضمن قائمة المنتخب الوطني السعودي الذي ضمن التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
ونشر حساب نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للاعبيه الدوليين وكتب: “لقد كنتم جزءًا من صناعة تاريخ الأخضر، ولأنكم نجومنا نفخـر بكم ، ألف مبروك يا أبطال شرفتم ناديكم النصر”.
وضمن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه، ممثلًا لقارة آسيا، وذلك بعدما فاز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي. وفق “أخبار 24”.