بأنشطتها المتنوعة.. منطقة “سبورت” تقدم تجارب رياضية بمفهوم عالمي لزوار “البوليفارد”

تمنح منطقة “سبورت” إحدى المناطق الفرعية في “البوليفارد”، محبي الرياضة بفنونها وجماليتها تجربة فريدة لممارسة أنواع مختلفة من الأنشطة الرياضية.
وتحتضن المنطقة ساحة للتزلج بالعجلات “Skate park ” في الهواء الطلق، في حين أن تجربة ” Next Lavel” تقدم لمحبي كرة القدم فنونًا ودروسًا في كرة القدم بما فيها الذكاء الذهني في المناورات والتسديد، لتصبح محطةً مهمةً في رياضة كرة القدم.
وتتيح مغامرة “خط زبلايين” للزوار الاستمتاع بمهاراتٍ جديدةً، وتمنحهم تجربةً فريدةً بالهواء الطلق، حيث يتميز الخط الذي يصل طوله إلى 210 أمتار؛ بامتداده من البرج الواقع شمال مقهى نادي النصر حتى منطقة “أفلانش”، وهو ما يمنح اللاعب مغامرةً شيقةً وثقةً بالنفس.
وتضم منطقة “سبورت” العديد من فعاليات التحدي، من بينها ألعاب “بادل رش”، و”فيرستمنت” التي تقام عليها بطولات تنافسية رياضية تمكن الرواد من استعادة لياقتهم البدنية، وقضاء أجمل الأوقات الترفيهية في موسم الرياض.
وتنتشر في المنطقة العديد من المتاجر الرياضية التي تتيح للزوار قضاء أوقاتًا ممتعةً في التسوق واقتناء الأزياء الخاصة بالرياضة ذات العلامات التجارية العالمية، لتقدم المنطقة مفهومًا رياضيًّا واسعًا وشاملًا.
وفق “أخبار 24”.