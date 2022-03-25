تقدم له أكثر من 40 ألفاً.. تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق برنامج مسابقات تلاوة القرآن والأذان

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، موعد انطلاق برنامج “عطر الكلام” لمسابقات تلاوة القرآن الكريم والأذان.
وقال آل الشيخ، إن البرنامج يُعَد الأول من نوعه في العالم الذي يجمع بين تلاوة القرآن الكريم والأذان، وسينطلق في شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن ظروف جائحة “كورونا” كانت السبب في تأخر إطلاقه.
وأبان أنه قدم على البرنامج أكثر من 40 ألف قارئ ومؤذن من مختلف دول العالم، وتأهل منهم 36 مشتركاً، مبيناً أن البرنامج سيُبث على قناة “السعودية”.
برنامج #عطر_الكلام …كما وعدناكم في أول مؤتمر للترفيه ولكن أخرتنا ظروف الكورونا … أول برنامج مسابقات يجمع تلاوة القرآن والأذان …قدم عليه أكثر من 40 ألف مشترك من مختلف دول العالم وتأهل 36 مشترك 🙏🏻@OtrElKalam
ينطلق في شهر رمضان المبارك ويبث على قناة السعودية ❤️🇸🇦#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/LwzFuXfmT7
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 25, 2022
وفق “أخبار 24”.