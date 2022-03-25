نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تقدم له أكثر من 40 ألفاً.. تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق برنامج مسابقات تلاوة القرآن والأذان
25/03/2022   12:09 م

تقدم له أكثر من 40 ألفاً.. تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق برنامج مسابقات تلاوة القرآن والأذان

+ = -
599

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، موعد انطلاق برنامج “عطر الكلام” لمسابقات تلاوة القرآن الكريم والأذان.

وقال آل الشيخ، إن البرنامج يُعَد الأول من نوعه في العالم الذي يجمع بين تلاوة القرآن الكريم والأذان، وسينطلق في شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن ظروف جائحة “كورونا” كانت السبب في تأخر إطلاقه. 

وأبان أنه قدم على البرنامج أكثر من 40 ألف قارئ ومؤذن من مختلف دول العالم، وتأهل منهم 36 مشتركاً، مبيناً أن البرنامج سيُبث على قناة “السعودية”. 

وفق “أخبار 24”.

تقدم له أكثر من 40 ألفاً.. تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق برنامج مسابقات تلاوة القرآن والأذان

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204133.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.