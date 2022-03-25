طقس اليوم.. رياح نشطة على أجزاء من الرياض والمدينة ومكة وأمطار على الجوف

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية خاصةً على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، على أن تمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة جازان، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
ونوه إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة يمتد إلى أجزاء من وسط وشرق المملكة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.