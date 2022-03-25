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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” ترد على شائعة متداولة بشأن استيراد فراولة مرشوشة بمواد كيميائية
25/03/2022   12:10 م

“الغذاء والدواء” ترد على شائعة متداولة بشأن استيراد فراولة مرشوشة بمواد كيميائية

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ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على شائعة متداولة بشأن حقيقة استيراد “فراولة” مرشوشة بمواد كيميائية.

وأوضحت الهيئة، أنه توجد اشتراطات معينة لفسح الخضراوات والفواكه الطازجة، مؤكدةً أنه لا يتم استيرادها للمملكة إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم “123 GSO” التي تمثل الاشتراطات العامة للخضراوات والفواكه الطازجة.

وتتضمن شروط الهيئة لفسح الخضراوات والفواكه الطازجة، ألا تكون الخضراوات والفواكه الطازجة من الأصناف التي تشملها قرارات حظر الاستيراد، وعدم السماح باستخدام مواد التلوين والإنضاج الكيميائية على الخضراوات والفواكه الطازجة. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” ترد على شائعة متداولة بشأن استيراد فراولة مرشوشة بمواد كيميائية

جديد المحليات
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