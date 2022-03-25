في صفقة بـ 4.6 مليار ريال.. “سالك” تستحوذ على 35.4% من “أولام” الزراعية القابضة

أبرمت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية استحواذ على 35.43% من شركة أولام الزراعية القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليار ريال.
ويُنتظر اكتمال كافة إجراءات تلك الصفقة خلال العام الجاري، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة “سالك”، سليمان الرميح، أن الصفقة ستعزز وتطور مسيرة شركة سالك في قطاع الأغذية والزراعة، مبيناً أن الاتفاقية تستهدف تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة من خلال تنويع استثمارات “سالك” الخارجية في المناطق ذات الميز النسبية من حيث الموقع الجغرافي ووفرة السلع الغذائية الأساسية.
وأضاف الرميح، أن “سالك” تعمل على التكامل بين استثماراتها العالمية والمحلية مما يتيح لها زيادة الوصول إلى مصادر إنتاج السلع الغذائية الاستراتيجية، وهو ما يعزز من مكانتها ككيان وطني في مجال الأمن الغذائي، وعالمي في مجال الأغذية الزراعية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة ومقرها في سنغافورة هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تجارة الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام، ويعمل بها أكثر من 9100 موظف في أكثر من 30 دولة.