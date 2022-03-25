شاهد.. نجوم الكرة السعودية يهنئون الأخضر بالتأهل لكأس العالم للمرة السادسة

هنأ نجوم الكرة السعودية، المنتخب الوطني لكرة القدم بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه ممثلاً لقارة آسيا، وذلك بعد تعادله مع المنتخب الصيني في المباراة التي أقيمت أمس (الخميس) بهدف لكلٍّ منهما.
وقدم اللاعبون السابقون إبراهيم سويد، وسعيد العويران، وعبدالله الزاكي، وحسن اليامي، وصالح الخليفة، وخالد قهوجي، ومحمد الدعيع، وصالح السلومي، وحاتم خيمي، في تصريحات لـ”سبورت ٢٤”، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة تأهل المنتخب. وفق “أخبار 24”.
وأشاروا إلى أن المنتخب الوطني قدم أجمل مستوياته هذا العام، متمنين له التوفيق والحضور بمستوى مميز في نهائيات كأس العالم المُقرر إقامتها في قطر.