نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > شاهد.. نجوم الكرة السعودية يهنئون الأخضر بالتأهل لكأس العالم للمرة السادسة
25/03/2022   12:09 م

شاهد.. نجوم الكرة السعودية يهنئون الأخضر بالتأهل لكأس العالم للمرة السادسة

+ = -
586

هنأ نجوم الكرة السعودية، المنتخب الوطني لكرة القدم بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه ممثلاً لقارة آسيا، وذلك بعد تعادله مع المنتخب الصيني في المباراة التي أقيمت أمس (الخميس) بهدف لكلٍّ منهما.

وقدم اللاعبون السابقون إبراهيم سويد، وسعيد العويران، وعبدالله الزاكي، وحسن اليامي، وصالح الخليفة، وخالد قهوجي، ومحمد الدعيع، وصالح السلومي، وحاتم خيمي، في تصريحات لـ”سبورت ٢٤”، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة تأهل المنتخب. وفق “أخبار 24”.

وأشاروا إلى أن المنتخب الوطني قدم أجمل مستوياته هذا العام، متمنين له التوفيق والحضور بمستوى مميز في نهائيات كأس العالم المُقرر إقامتها في قطر.

 

 

شاهد.. نجوم الكرة السعودية يهنئون الأخضر بالتأهل لكأس العالم للمرة السادسة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204140.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.