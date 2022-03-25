“فلكية جدة”: المسافة بين القمر والشمس تتقلص خلال أيام.. وقمر شعبان بتربيعه الأخير

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، إن المسافة بين القمر والشمس ستتقلص خلال بضعة أيام حتى يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، وذلك استعداداً لوصوله منزلة الاقتران لشهر رمضان المبارك.
وأضاف أبو زاهرة، أن قمر التربيع الأخير لشهر شعبان يزين سماء هذه الليلة، مبيناً أنه خلال فترة التربيع الأخير سيظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم، وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير.
ونوه إلى أن قمر التربيع الأخير لشهر شعبان سيُرصد في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيصل لحظة التربيع الأخير صباح يوم الأربعاء المقبل عند الساعة (08:37) صباحاً. وفق “أخبار 24”.