وزير الشؤون الإسلامية يزور جامع الاستقلال بجاكرتا ويؤدي صلاة الجمعة فيه

زار وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ظهر اليوم، جامع الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وأدى صلاة الجمعة فيه.
وكان في استقباله لدى وصوله للجامع، فضيلة الإمام الأكبر لمسجد الاستقلال في جاكرتا الأستاذ الدكتور نصرالدين عمر، وعدد من العلماء والدعاة ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية.
واستمع الوزير للمحة تعريفية عن تاريخ الجامع والمراحل التي مر بها، وألقى كلمة عقب صلاة الجمعة نقل من خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لجموع المصلين وعامة الشعب الإندونيسي.
وفق “أخبار 24”.