نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير الشؤون الإسلامية يزور جامع الاستقلال بجاكرتا ويؤدي صلاة الجمعة فيه
25/03/2022   5:33 م

وزير الشؤون الإسلامية يزور جامع الاستقلال بجاكرتا ويؤدي صلاة الجمعة فيه

+ = -
742

زار وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ظهر اليوم، جامع الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وأدى صلاة الجمعة فيه.

وكان في استقباله لدى وصوله للجامع، فضيلة الإمام الأكبر لمسجد الاستقلال في جاكرتا الأستاذ الدكتور نصرالدين عمر، وعدد من العلماء والدعاة ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية. 

واستمع الوزير للمحة تعريفية عن تاريخ الجامع والمراحل التي مر بها، وألقى كلمة عقب صلاة الجمعة نقل من خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لجموع المصلين وعامة الشعب الإندونيسي. 

وزير الشؤون الإسلامية يزور جامع الاستقلال بجاكرتا ويؤدي صلاة الجمعة فيه

وزير الشؤون الإسلامية يزور جامع الاستقلال بجاكرتا ويؤدي صلاة الجمعة فيه

وزير الشؤون الإسلامية يزور جامع الاستقلال بجاكرتا ويؤدي صلاة الجمعة فيه

وفق “أخبار 24”.

وزير الشؤون الإسلامية يزور جامع الاستقلال بجاكرتا ويؤدي صلاة الجمعة فيه

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204166.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.