المملكة تُعيد فتح برنامج التأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وشنغن

أعادت المملكة فتح برنامج التأشيرة عند الوصول، الذي يسمح لحاملي التأشيرات السارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة شنغن، بدخول أراضيها.
ويمكن لمواطني هذه الدول، والمسافرين عبر إحدى الناقلات الجوية الوطنية “الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل”، الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهراً عند الوصول إلى المملكة، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق.
ويجب على الزوار الذين يحملون تأشيرة سارية المفعول من هذه الدول استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة قبل استخدامها لدخول المملكة.
ويعد خيار التأشيرة عند الوصول متاحاً لمواطني الدول المؤهلة لبرنامج التأشيرة الإلكترونية الذي جرى إطلاقه في عام 2019، كما يتعين على جميع الزوار الحصول على تأمين طبي ضد مخاطر كورونا؛ الذي يمكن الحصول عليه من جميع مطارات المملكة الدولية عند الوصول.
من جهته، أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن المملكة تعد اليوم واحدة من أكثر الوجهات التي يمكن الوصول إليها في العالم سواء للسياحة أو العمل أو أداء مناسك الحج والعمرة.
وأضاف أن ذلك يعزز من تسارع نمو القطاع السياحي وتوفير فرص العمل والاستثمار، مجدداً الدعوة والترحيب لكل الزوار والسياح من مختلف دول العالم؛ للاستمتاع بكنوز السياحة في المملكة، من وجهات ومعالم وثقافة وتراث وكرم وترحاب عُرف عن المجتمع السعودي الأصيل.
وفق “أخبار 24”.