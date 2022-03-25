خطيب المسجد الحرام : لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين إلا في هذه الحالة

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة بن عبدالله خياط، اليوم (الجمعة)، أن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، منهيٌّ عنه، إلا لمن كان عليه قضاء.
واستند الشيخ “خياط” إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :”لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم”.
وأضاف أن اتباع هذا الأمر من باب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ناصحًا بالإكثار من العبادات كالصلاة والصدقة والذكر والإحسان وقراءة القرآن والقيام والاعتكاف في هذا الشهر المبارك. وفق “أخبار 24”.
فيديو | خطيب #المسجد_الحرام يذكر بالنهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من كان عليه قضاء#الإخبارية pic.twitter.com/fYgjlN8eJK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 25, 2022
فيديو | خطيب #المسجد_الحرام: أكثروا من العبادات في شهر رمضان اقتداء بهدي نبينا محمد#الإخبارية pic.twitter.com/ix3vGsJdYa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 25, 2022