“أبو بكر” و”تاوامبا” يشاركان في هزيمة الكاميرون أمام الجزائر بتصفيات المونديال

فاز منتخب الجزائر على نظيره الكاميروني، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة هدف دون رد، في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وسجل إسلام سليماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من زمن المباراة.
وجاء تشكيل الجزائر على النحو التالي:
“رايس مبولحي، رامي بن سبعيني، حسين بن عيادة، عيسى ماندي، عبدالقادر بدران، جمال بلعمري، راميز زورقي، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي، رياض محرز، إسلام سليماني”.
ولعب الكاميرون بتشكيل مكون من:
“أندري أونانا، كولينز فاي، ميشيل نيجادو، كاستيليتو، نوهو تولو، مارتين أونجلا، جونيور أونانا، صامويل أوم جوت، كارل توكو إيكامب، تشوبو موتينج، فينسينت أبو بكر”. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة46 قرر المدير الفني لمنتخب الكاميرون الدفع باللاعب تاوامبا بدلا من فينست أبو بكر.
وسيحل المنتخب الكاميروني ضيفا على نظيره الجزائري، مساء الثلاثاء المقبل 29 مارس الجاري، في إياب الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.