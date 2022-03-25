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جديد المحليات > فريق سعودي يحقق المركز الأول في تحدي الحج بتطبيق يعرّف الحاج بمَعالم المشاعر المقدسة
25/03/2022   11:31 م

فريق سعودي يحقق المركز الأول في تحدي الحج بتطبيق يعرّف الحاج بمَعالم المشاعر المقدسة

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حقق فريق سعودي المركز الأول بجائزة تحدي الحج، على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “التحول نحو الابتكار”.

وأكدت قائدة فريق معالم عفاف الحجاجي لـ”أخبار 24″، أن فكرة التطبيق تكمن بمجرد وصول الحاج لمعلم معين بالمشاعر المقدسة سيأتي له الإشعار والتعليق الصوتي للتعريف بالمعلم.

وأوضحت، أن التطبيق يهدف في مرحلته الأولى لإرشاد الحجاج والمعتمرين بالمشاعر المقدسة ثم يتسع في إرشاد السياح ثم المواطنين والمقيمين لتغطية أبرز معالم المملكة.

فريق سعودي يحقق المركز الأول في تحدي الحج بتطبيق يعرّف الحاج بمَعالم المشاعر المقدسةوأشارت الحجاجي، أن آلية تنفيذ الفكرة كانت بتجميع المعلومات الرئيسية عن المعالم التاريخية في المشاعر المقدسة، ثم تحويلها إلى نص مكتوب، ثم تسجيلها صوتيا وأخيرًا تحويلها من خلال المبرمجين إلى الإحداثيات المناسبة وتظهر كإشعار للحاج وقت وصوله للمعلم.

وأخيرًا يتيح التطبيق للحاج إرسال إشعارات صوتية حسب وأثناء تواجده، مع إمكانية اختيار اللغة والمعلق الصوتي المناسب له.

فريق سعودي يحقق المركز الأول في تحدي الحج بتطبيق يعرّف الحاج بمَعالم المشاعر المقدسة

جديد المحليات
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