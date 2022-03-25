شركة رياضة المحركات السعودية: لا تغيير بالبرنامج الزمني لـ”فورمولا1″

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، أن البرنامج الزمني لأحداث وفعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 المُقام حاليًا على حلبة كورنيش جدة يسير وفق الجدول الزمني المُعد له دون أي تغيير بعد العملية العدائية التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بجدة.
وأشارت شركة رياضة المحركات السعودية، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم (الجمعة)، إلى أن كافة التدابير الأمنية لسلامة المشاركين والمتسابقين والزوار والتي تم اتخاذها لإقامة هذا السباق سلفًا تجري بالشكل الاعتيادي.
ونوهت الشركة، إلى أن الحلبة شهدت اليوم إقامة حصة التجارب الأولى لفورمولا 1 عند الخامسة عصرًا والتي استمرت لمدة ساعة وسبقها حصة تجارب لفورمولا 2 وتحدي بورشة سبرينت الشرق الأوسط في تجاربها الأولى. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الفعاليات المُصاحبة تتواصل في حلبة جدة والتي تشهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا منذ الساعات الأولى من هذا اليوم من خلال قرية فورمولا وما تتضمنه من فعاليات متنوعة.