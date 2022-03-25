ارتفاع سعر البترول لـ 120 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الجمعة) بعد الخسائر التي تكبدتها في بداية التعامل بعدما أعلنت المملكة عن تعرض محطة بترولية تابعة لأرامكو في جدة وأخرى في جازان لاعتداء.
وارتفع خام برنت 1.20 دولار ليصل إلى 119.92 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار مرتفعاً إلى 113.34 دولار.
وانخفض خاما برنت وغرب تكساس أكثر من 3 دولارات في وقت سابق، قبل أن يتجها نحو تحقيق أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ 3 أسابيع. وفق “أخبار 24”.
وكانت المملكة أعلنت أنها تُخلي مسؤوليتها عن أي نقص بأسواق النفط في ظل هجمات الحوثي على المنشآت النفطية.