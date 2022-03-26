شاهد.. مُسِن إندونيسي يبكي فرحاً بعدما أهداه وزير الشؤون الإسلامية فرصة لأداء الحج هو وزوجته

أهدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مُسِناً إندونيسياً وزوجته؛ فرصة لأداء فريضة الحج في هذا الموسم على نفقة المملكة.
واختار آل الشيخ المسن -دون سابق معرفة به- من بين المصلين بجامع الاستقلال في جاكرتا أمس الجمعة، حيث طلب آل الشيخ من المُسن التقدم نحوه، ومن ثم أبلغه أمام الجميع بتقديم فرصة الحج له وزوجته.
وأثار هذا الموقفُ المُسنَّ الذي لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء، فيما علت تكبيرات المئات من الحاضرين بداخل المسجد تعبيراً عن الفرح بعِظَم الهدية التي قُدمت للمسن.
وقال الوزير إن هذه الهدية للمسن وزوجته بمثابة هدية للشعب الإندونيسي، لافتاً إلى أن المسن وزوجته سيكونان ضيفَيْن عند حكومة المملكة والشعب السعودي. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الشؤون الإسلامية قد زار أمس جامع الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وأدى صلاة الجمعة فيه، وذلك خلال زيارته الحالية لإندونيسيا.