نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > شاهد.. مُسِن إندونيسي يبكي فرحاً بعدما أهداه وزير الشؤون الإسلامية فرصة لأداء الحج هو وزوجته
26/03/2022   10:27 ص

شاهد.. مُسِن إندونيسي يبكي فرحاً بعدما أهداه وزير الشؤون الإسلامية فرصة لأداء الحج هو وزوجته

+ = -
924

أهدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مُسِناً إندونيسياً وزوجته؛ فرصة لأداء فريضة الحج في هذا الموسم على نفقة المملكة. 

واختار آل الشيخ المسن -دون سابق معرفة به- من بين المصلين بجامع الاستقلال في جاكرتا أمس الجمعة، حيث طلب آل الشيخ من المُسن التقدم نحوه، ومن ثم أبلغه أمام الجميع بتقديم فرصة الحج له وزوجته.

وأثار هذا الموقفُ المُسنَّ الذي لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء، فيما علت تكبيرات المئات من الحاضرين بداخل المسجد تعبيراً عن الفرح بعِظَم الهدية التي قُدمت للمسن.

وقال الوزير إن هذه الهدية للمسن وزوجته بمثابة هدية للشعب الإندونيسي، لافتاً إلى أن المسن وزوجته سيكونان ضيفَيْن عند حكومة المملكة والشعب السعودي. وفق “أخبار 24”.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد زار أمس جامع الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وأدى صلاة الجمعة فيه، وذلك خلال زيارته الحالية لإندونيسيا.

شاهد.. مُسِن إندونيسي يبكي فرحاً بعدما أهداه وزير الشؤون الإسلامية فرصة لأداء الحج هو وزوجته

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204224.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.