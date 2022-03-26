نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس السبت.. استمرار الرياح النشطة المُثيرة للأتربة على أجزاء من الرياض ومكة والمدينة
26/03/2022   10:27 ص

طقس السبت.. استمرار الرياح النشطة المُثيرة للأتربة على أجزاء من الرياض ومكة والمدينة

+ = -
885

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم (السبت)، على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مصحوباً برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية ونجران.

ونوه إلى احتمالية تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، لافتاً إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

طقس السبت.. استمرار الرياح النشطة المُثيرة للأتربة على أجزاء من الرياض ومكة والمدينة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204232.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.