طقس السبت.. استمرار الرياح النشطة المُثيرة للأتربة على أجزاء من الرياض ومكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم (السبت)، على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مصحوباً برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية ونجران.
ونوه إلى احتمالية تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، لافتاً إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.